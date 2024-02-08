БАКУ /Trend/ - Russia Today показал документальные фильмы производства азербайджанской телерадиокомпании CBC о французском неоколониализме в Африке.

Документальные фильмы азербайджанской международной телерадиокомпании CBC, посвященные тяжелым последствиям французской колонизации африканских стран, в частности, Мали и Буркина-Фасо, продемонстрированы на телеканале Russia Today.

Главным продюсером в подготовке документальных фильмов, посвященных последствиям французской колонизации африканских стран, является генеральный директор телеканала CBC Вугар Халилов.

Данный цикл фильмов открывает новую страницу в понимании исторических событий Африки, демонстрируя сложность региональных конфликтов, политических игр Франции в Африке и порабощения африканских народов. Показ данных документальных фильмов на Russia Today подчеркивает важность глубокого и всестороннего освещения глобальных проблем, порождаемых Францией.

Съемочные группы CBC, путешествуя по Африке, провели серию съемок в Алжире, Буаке, Сенегале, взяли интервью у глав государств Мали и Буркина-Фасо. Данные журналистские исследования и репортажи подчеркивают серьёзность и актуальность вопросов, с которыми сталкиваются африканские страны в настоящее время.

Следует отметить, что RT круглосуточно доступен 800 миллионам зрителей более чем в 100 странах мира.

Российский Telegram-канал "Улыбаемся и машем", специализирующийся на освещении африканских тем, отмечает, что CBC TV Azerbaijan уделяет серьезное внимание данной пролематике и регулярно готовит на профессиональном уровне выпуски новостей и передачи о событиях в Африке на русском языке, освещая аспекты антиколониализма, предлагая зрителям уникальный и качественный контент.

Telegram-канал отметил, что CBC TV Azerbaijan, как информационный международный спутниковый телеканал Азербайджана, демонстрирует пример для других медиагигантов, таких как RT, РИА, Спутник, в качественном освещении африканских тем и антиколониализма.

В частности, канал отметил высокий уровень журналистской работы, представленной на русском языке, что делает информацию доступной широкой аудитории.

https://doc.rt.com/filmy/kot-divuar-posledstviya-francuzskogo-kolonializma/