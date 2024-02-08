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Президент Албании поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 8 февраля 2024 19:30 (UTC +04:00)
Президент Албании поздравил Президента Ильхама Алиева

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 8 февраля Президент Республики Албания Байрам Бегай позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Байрам Бегай поздравил главу нашего государства с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравления.

Главы государств выразили удовлетворение развитием азербайджано-албанских двусторонних отношений, выразили уверенность в том, что сотрудничество будет расширяться и впредь.

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