Президент Албании поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - 8 февраля Президент Республики Албания Байрам Бегай позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Байрам Бегай поздравил главу нашего государства с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравления.

Главы государств выразили удовлетворение развитием азербайджано-албанских двусторонних отношений, выразили уверенность в том, что сотрудничество будет расширяться и впредь.