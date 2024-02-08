Джейхун Байрамов провел обсуждения с первым вице-спикером Палаты представителей Иордании

БАКУ /Trend/ - 8 февраля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял первого вице-спикера Палаты представителей Иордании Абдуррахима Аль-Маайю и помощника председателя Сената Иордании, руководителя комитета иорданско-азербайджанского братства Муфлиха Ар-Рахими.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД, на встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией, а также наблюдение за президентскими выборами, региональные события. Было отмечено, что рост в динамике взаимных визитов и контактов на высоком уровне способствовал дальнейшему развитию отношений между Азербайджаном и Иорданией.

Особо была подчеркнута значительная роль парламентской дипломатии в дальнейшем развитии отношений. Было отмечено, что за более чем 30 лет, прошедших с установления дипломатических отношений, между двумя странами сложилось взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в политической, экономической, торговой, туристической, образовательной и др. сферах, а также была подчеркнута демонстрация поддержки, основанной на взаимной дружбе и солидарности в рамках региональных и международных организаций, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и др. многосторонних платформ. Также отмечено значение механизма политических консультаций и межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Иордании с точки зрения обсуждения перспектив развития сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал об организационных мерах в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая состоится в стране в текущем году, выразив уверенность в том, что это очень важное мероприятие создаст дополнительные возможности для развития сотрудничества.

Иорданская сторона передала свои поздравления с успешной организацией внеочередных президентских выборов, а также их результатами и пожелала Азербайджану устойчивого развития и процветания.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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