Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Trend, соответствующей публикацией Президент Кубы поделился в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Поздравляю Президента Азербайджана Ильхама Алиева с переизбранием, желаю ему успехов в реализации нового мандата, а его народу – благополучия. Еще раз заявляю о готовности и впредь укреплять дружбу и сотрудничество между двумя странами», - говорится в публикации.