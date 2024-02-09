Азербайджан решительно отвергает и осуждает заявление главы МИД Армении (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджан решительно отвергает и осуждает заявление министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна в адрес Азербайджана на церемонии, посвященной присоединению Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Эти высказывания еще раз демонстрируют, что присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда является попыткой использовать эти институты для своих необоснованных претензий, злонамеренных действий, пропаганды ненависти, дезинформации и неверного толкования международного права.

Неспособность международного сообщества предотвратить агрессию Армении против Азербайджана и положить конец оккупации наших территорий в течение почти 30 лет, препятствовать совершению Арменией массовых зверств и преступлений против человечности, а также продолжению Арменией заявлений и действий, разжигающих войну, подстегнули чувство безнаказанности в этой стране.



Продолжающиеся претензии Армении к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, а также разжигание и пропаганда расовой ненависти в отношении азербайджанцев противоречат не только нормам и принципам международного права, но и обязательствам Армении в соответствии с постановлением Международного суда ООН от 7 декабря 2021 года по делу "Азербайджан против Армении".



Важно, чтобы международное сообщество помнило и настаивало на привлечении к ответственности Армении за военные преступления, совершенные этой страной во время агрессии, десятки тысяч зверски убитых мирных жителей, широкомасштабные этнические чистки и тысячи городов, поселков и деревень, которые она стерла с лица земли с единственной целью - исполнить свои незаконные территориальные притязания, основанные на сфабрикованных исторических повествованиях и расистской идеологии.

Азербайджанская сторона продолжит усилия по прекращению безнаказанности за серьезные нарушения международного права, содействию верховенству закона, установлению, укреплению и продолжению мира, безопасности и стабильности в регионе", - говорится в заявлении.

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