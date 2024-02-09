В Азербайджане проведены занятия по тактико-специальной подготовке с подразделениями коммандос (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2024 год, с подразделениями коммандос были проведены занятия по тактико-специальной подготовке.
Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.
"В ходе занятий, состоящих из пяти этапов, коммандос выполнили различные задачи.
На предварительном этапе были выполнены мероприятия по продвижению к цели тактическими методами передислокации и сбору разведданных.
Затем были выполнены задачи по приближению штурмовых подгрупп к объекту, совершению налета и сосредоточения у цели.
В ходе занятий, проведенных на труднопроходимой местности в суровых климатических условиях, коммандос продемонстрировали высокий профессионализм", - говорится в сообщении ведомства.
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