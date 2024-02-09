Бинали Йылдырым направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств, член Международного центра Низами Гянджеви Бинали Йылдырым направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Trend.

"Уважаемый господин Президент.

Рад передать Вам искренние поздравления по случаю блестящей победы на состоявшихся 7 февраля внеочередных выборах Президента Азербайджанской Республики, пожелания мира и процветания братскому азербайджанскому народу.

Эти выборы, имеющие историческое значение с точки зрения того, что они впервые были проведены на освобожденных территориях Азербайджана, еще раз продемонстрировали приверженность азербайджанского народа ценностям, его смелость и мудрость.

Желаю Вашему превосходительству успехов, молю Всевышнего Аллаха о том, чтобы результаты выборов были во благо азербайджанского народа и всего тюркского мира", - говорится в письме.