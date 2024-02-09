В Азербайджане утвержден Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы "О предупреждении терроризма"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма".

Как сообщает в пятницу Trend, согласно закону, Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики, руководствуясь пунктом 4 части I статьи 95 Конституции Азербайджанской Республики, принимает решение утвердить Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы "О предупреждении терроризма", подписанный 22 октября 2015 года в Риге, соответствующими заявлениями Азербайджанской Республики.