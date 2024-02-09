Раис Татарстана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите самые теплые поздравления по случаю Вашей победы на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Итоги прошедших выборов свидетельствуют о Вашем неоспоримом авторитете среди граждан страны, об их готовности активно трудиться и решать стратегические социально-экономические задачи под Вашим руководством. Сограждане доверили Вам судьбу государства и свое будущее, что в современных условиях беспрецедентной глобальной нестабильности особенно ценно и служит ярким подтверждением Вашего прочного авторитета сильного, опытного государственного деятеля, дальновидного, талантливого политика. От всей души желаю Вам больших свершений и достижения всех стратегических целей в деле укрепления и развития Азербайджанского государства, энергии и вдохновения для неизменно активной работы на благо своего народа.

Надеюсь, что многогранный потенциал традиционно доброжелательного сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном в рамках российско-азербайджанских отношений будет и впредь плодотворно реализовываться благодаря нашим совместным созидательным усилиям. Убежден, что крепкие разноплановые связи между нашими братскими народами – это важный вклад в укрепление всеобщего мира и взаимопонимания.

С искренним уважением, пожеланиями крепкого здоровья, успехов и счастья", - говорится в письме.