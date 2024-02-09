Прошли политические консультации между МИД Азербайджана и Швейцарии

БАКУ /Trend/ - 9 февраля в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Швейцарии.

Об этом сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а швейцарскую – помощник государственного секретаря, начальник отдела Евразии Федерального департамента иностранных дел Мюриэль Пеневейре.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений между двумя странами в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, а также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

Состоялся обмен мнениями в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Азербайджане в этом году, отмечалось, что это знаменательное мероприятие откроет новые возможности для развития сотрудничества.

На мероприятии была предоставлена информация о ситуации в регионе в постконфликтный период, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении установления прочного мира в регионе, минной проблеме на освобожденных от оккупации территориях, а также о проводимых масштабных строительных и восстановительных работах.

В ходе политических консультаций состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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