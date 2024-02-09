Внеочередные президентские выборы и блестящая победа Президента Ильхама Алиева находятся в центре внимания всего мира - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Внеочередные президентские выборы в Азербайджане и блестящая победа Президента Ильхама Алиева находятся в центре внимания всего мира.

Об этом сказал Trend ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

По его словам, на этих выборах Азербайджан в очередной раз показал, что является примером для всего мира. "Некоторые западные круги, проводившие клеветническую кампанию против Азербайджана в преддверии выборов, не смогли достичь каких-либо целей. Победивший азербайджанский народ в очередной раз продемонстрировал свое единство, показав всему миру, что поддерживает своего Победоносного Президента. Выборы, проведенные 7 февраля в условиях полного обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, охватившие всю территорию страны и вошедшие в историю как выборы Победы, голосование главы государства и членов его семьи в Ханкенди вошли в число вызывающих гордость событий в истории Азербайджана", - сказал Гараев.

Он отметил, что Азербайджан, который 7 февраля провел свободные, прозрачные, соответствующие международным стандартам президентские выборы на фоне полного восстановления суверенитета, открыл новую яркую страницу в истории своего демократического развития.

"В уверенном продвижении Азербайджана от победы к победе неоспорима роль решительного и непобедимого Лидера. Среди этих побед, безусловно, особенно значима Победа в Отечественной войне. Именно поэтому выборы 7 февраля называют выборами Победы", - сказал Гараев.

Он отметил, что президентские выборы, в которых граждане участвовали с большим воодушевлением, прошли в соответствии со всеми международными нормами и демократическими стандартами. Это подтвердили местные и иностранные наблюдатели, представители СМИ, комментарии, данные СМИ, опубликованные отчеты.

"Наблюдатели заявили, что они стали свидетелями справедливого, свободного и прозрачного избирательного процесса. Активность избирателей на президентских выборах в Азербайджане была очень высокой, что является важным показателем активного участия граждан в политической жизни страны. В Азербайджане начинается новая эра. Уверен, что развитие Азербайджана, его победы будут продолжаться и в дальнейшем, еще больше ускорится динамичное и всестороннее развитие нашей страны, еще больше улучшится социальное благосостояние нашего народа", - сказал Гараев.

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