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Член Президиума Боснии и Герцеговины поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 9 февраля 2024 23:41 (UTC +04:00)
Член Президиума Боснии и Герцеговины поздравил Президента Ильхама Алиева

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Член Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на выборах.

Как сообщает Trend, в поздравительном письме, направленном главе государства, Денис Бечирович подчеркнул, что отношения между нашими странами запомнились многолетним плодотворным сотрудничеством, носящим искренний и дружественный характер. Он выразил уверенность в том, что двусторонние отношения во всех сферах, представляющих взаимный интерес, и впредь будут развиваться в духе дружбы.

Выразив приверженность сохранению и расширению партнерства во имя благосостояния наших стран и народов, член Президиума отметил, что с нетерпением ждет продолжения сотрудничества и новых встреч с Президентом Ильхамом Алиевым.

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