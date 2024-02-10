Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю КНР

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил Председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину послание по случаю наступающего Праздника Весны.

Как сообщает Trend, в послании главы государства, поздравившего от своего имени и от имени народа Азербайджана дружественный китайский народ, отмечается: «Древний праздник Чуньцзе, олицетворяющий наступление лунного Нового года и являющийся выражением глубокого почтения к незыблемому единству человека и природы, своим неиссякаемым обновляющим духом укрепляет чувства искренности, доброты и заботы о других. Желаю, чтобы этот праздник принес счастье, процветание и новые успехи Вашему народу, сохраняющему богатые национально-духовные традиции».

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение развитием по восходящей линии азербайджано-китайских отношений дружбы и сотрудничества, а также уверенность в том, что совместными усилиями наши межгосударственные связи будут и дальше укрепляться и расширяться.