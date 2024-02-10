Марокканские журналисты посетили Агдам, Аскеран и Шушу (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Находящаяся в Азербайджане группа марокканских журналистов совершила поездку в города Агдам, Шуша, а также поселок Аскеран Карабахского экономического района.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с диаспорой.

Сначала члены делегации ознакомились с разрушенным комплексом "Имарет" Панахали хана, Джума мечетью в Агдаме, осмотрели развалины Агдамского государственного драматического театра, стали свидетелями совершенных армянами актов вандализма. Гости были подробно проинформированы о разрушении исторических памятников, работе по восстановлению и реконструкции, проводимой в соответствии с генеральным планом Агдама.

Побывав затем в Аскеране, делегация ознакомилась с обнаруженным в этом городе массовым захоронением и провела съемки.

В ходе ознакомления, начавшегося с центральной площади города Шуша, состоялось посещение расстрелянных памятников известным личностям Азербайджана – Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, мечети Ашагы Говхар Ага, Шушинской крепости и Джыдыр дюзю.

Специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, встретившись с гостями в здании Исполнительной власти Шушинского района, подробно проинформировал их об истории этого древнего города, актах вандализма, которым он подвергся в годы оккупации, проводимой здесь работе по восстановлению и реконструкции, отметил, что на 12-й Конференции министров культуры исламского мира, состоявшейся в столице Катара Дохе, культурная столица Азербайджана Шуша объявлена "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год.

Затем были даны ответы на вопросы марокканских журналистов.

Отметим, что в состав делегации входят редактор агентства "Mагриб Араб Пресс" (MAP) Мохаммед Асваб, редактор издания L’Opinion Анасс Маклух, редакционный директор газеты Le Matin Сухель Найли, руководитель директората газеты "Аль-Баян", директор по изданиям Махтат Ракас, директор газеты La Vie Eco Фахд Ираги, соучредитель независимого цифрового органа печати Le Desk Фатима Лгадири, сотрудник еженедельного франкоязычного новостного журнала TelQuel Яссин Мажди, оператор новостного онлайн-канала BBMTV Бухаиб Брхадда и независимый фотограф Баху Элхассан.

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