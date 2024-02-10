Россия будет обсуждать условия нахождения миротворцев в Карабахе только с Азербайджаном – Галузин

БАКУ/Trend/ - Россия будет обсуждать условия пребывания российских миротворцев в Карабахе только с Азербайджаном.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил в интервью ТАСС заместилель главы МИД РФ Михаил Галузин.

"Все возникающие вопросы решаем взаимоприемлемым образом. Что касается продления полномочий российского миротворческого контингента после ноября 2025 года, то это будет зависеть от ситуации в регионе, востребованности их дальнейшего присутствия и соответствующих договоренностей с Баку", - сказал он.

Отметим, что российский миротворческий контингент был размещен в Карабахе в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.