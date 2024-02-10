В Азербайджане утвержден список профессий, дающих право на пенсию по возрасту на льготных условиях (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил Список производств, профессий, должностей и показателей, дающих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях.

Как сообщает Trend, документом в список включены товарные операторы, машинисты насосных установок, крановые машинисты стационарных кранов на морских основаниях, эстакадах, операторы по сбору газа, операторы газораспределительных станций, монтажники технологических трубопроводов.

Из списка исключены кочегары паровозов и паровых кранов на железнодорожном ходу, машинисты паровозов и паровых кранов на железнодорожном ходу, помощники машинистов паровозов и паровых кранов на железнодорожном ходу, котельщики, занимающиеся горячей промывкой котлов паровозов, котельщики паровозных депо, задействованные в пунктах слива-налива сернистой нефти и коррозионно-активных веществ, лица, принимающие и сдающие грузы и багаж, мойщики котлов паровозов.

Министерство труда и социальной защиты населения должно в течение шести месяцев обеспечить приведение тарифно-квалификационных справочников в соответствие с этим решением и проинформировать Кабинет министров. Это учитывается и в отношении случаев назначения или перерасчета трудовой пенсии по возрасту на льготных условиях за период, предшествующий дате вступления решения в силу.

Действующий в настоящее время Список профессий и должностей, дающих право на пенсию на льготных условиях (на 5 лет раньше), состоит из 35 разделов, 280 подразделов и более 4000 наименований должностей и профессий. Усиление мер по охране труда и технике безопасности на рабочих местах, а также внедрение в производство современных технологий делает необходимым изменение списка тяжелых и вредных профессий и должностей, дающих право на льготную пенсию. Решение отражает совершенствование указанного списка, а также изменения, основанные на результатах аттестации рабочих мест, проведенной в соответствии с постановлением Кабинета министров от 6 марта 2000 года № 38. В постановлении по результатам аттестации рабочих мест, проведенной министерством сельского хозяйства, SOCAR, ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" и ЗАО “Азербайджанские железные дороги”, в новой редакции даны названия профессий по 3 направлениям, 6 новых профессий добавлены в список льготных профессий.

Согласно постановлению, на основании предложений соответствующих органов, из списка профессий, дающих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях, было исключено 13 наименований профессий, утративших актуальность, которых в настоящее время не существует.

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