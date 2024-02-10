Павел Елизаров направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Председатель Всеизраильского объединения горских евреев-выходцев с Кавказа Павел Елизаров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах.

"Уважаемый господин Президент.

От Всеизраильского объединения евреев-выходцев с Кавказа выражаю Вам лично и всему азербайджанскому народу свои искренние поздравления в честь Вашей победы на выборах.

Более 20 лет процветает и укрепляется сотрудничество между Азербайджаном и Израилем. Этот путь запланировал Ваш отец – общенациональный лидер Гейдар Алиев, а Вы успешно продолжили этот путь и еще сильнее укрепили эти отношения. Евреи в целом, и горские евреи, в частности, всегда были братским народом для азербайджанского народа в разные времена, и в радости, и в горе.

Сегодня мы очень рады за выбор, сделанный азербайджанским народом. Подавляющее большинство в очередной раз доказывает, что целиком и полностью доверяет Вам и надеется на Вас, что заложенный путь будет продолжен", - говорится в письме.