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Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах

Политика Материалы 11 февраля 2024 11:28 (UTC +04:00)
Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с блестящей победой на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Trend, об этом сообщило информационное агентство Саудовской Аравии SPA.

В сообщении отмечается, что, выразив искренние поздравления, Король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд пожелал Президенту Ильхаму Алиеву успехов, а азербайджанскому народу – постоянного развития и благополучия.

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