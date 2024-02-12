Президент Румынии поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Trend.

"Поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики, желаю Вам постоянных успехов в период нового мандата.

Многочисленные проекты между Румынией и Азербайджаном, продолжающиеся как в двустороннем, так и региональном масштабе, демонстрируют высокий уровень наших взаимоотношений. Азербайджан является для Румынии стратегическим, близким и надежным партнером в регионе Южного Кавказа.

В этой связи еще раз подтверждаю приверженность Румынии укреплению и углублению нашего партнерства. Убежден, что Румыния и Азербайджан, прилагая постоянные усилия, в полной мере используют возможности развития двустороннего сотрудничества в таких особо важных сферах, как энергетика, транспорт, образование, торговля и инвестиции.

В то же время Румыния продолжит деятельность, направленную на устойчивое и всестороннее развитие диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Пользуясь этой возможностью, приглашаю Ваше превосходительство посетить в этом году Румынию с официальным визитом для углубления стратегического партнерства между нашими странами.

Господин Президент, прошу принять мое глубокое почтение", - говорится в письме.