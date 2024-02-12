Посол Азербайджана вручила верительные грамоты Принцу Монако (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана во Франции и Княжестве Монако Лейла Абдуллаева вручила верительные грамоты Принцу Монако Альберту II.

Как сообщает Trend, посол Лейла Абдуллаева передала Принцу Альберту II приветствия Президента Ильхама Алиева.

Она также проинформировала Принца Монако о созидательной работе и ​​стратегии развития, осуществляемых в Азербайджане в период освобождения им своих территорий от оккупации. Касаясь двусторонних связей, посол сказала, что ее страна заинтересована в их развитии, и подчеркнула наличие большого потенциала в этом направлении.

На встрече было привлечено внимание к важности дальнейшего развития двусторонних отношений.

Князь Монако Альберт II попросил передать Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву его искренние приветствия, дружеское отношение и добрые пожелания. Он отметил, что заинтересован в активизации развития отношений между двумя странами.