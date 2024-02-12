США поддерживают продолжение диалога между Азербайджаном и Арменией - Госдеп

БАКУ /Trend/ - США поддерживают продолжение диалога между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Мы, очевидно, поддерживаем продолжение диалога по этому вопросу. Считаем, что это лучший способ достичь устойчивого урегулирования, и мы будем продолжать добиваться этого", - сказал он.

Отметим, что переговоры по мирному договору между Азербайджаном и Арменией проводятся посредством прямых встреч.

В декабре 2023 года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен надеется вскоре принять министров иностранных дел Байрамова и Мирзояна в Вашингтоне для проведения переговоров по мирному соглашению.

Позже в МИД Азербайджана сообщили, что место и дата следующей встречи министров иностранных дел еще не согласованы.