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Провокация со стороны Армении является серьезным ударом по мирному процессу с Азербайджаном - МИД

Политика Материалы 12 февраля 2024 22:14 (UTC +04:00)
Провокация со стороны Армении является серьезным ударом по мирному процессу с Азербайджаном - МИД

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 12 февраля в результате очередной военной провокации вооруженных сил Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана. Эта провокация со стороны Армении является серьезным ударом по мирному процессу с Азербайджаном.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Было заявлено, что подобные провокационные действия на фоне стабильности, царившей в течение последних 4-5 месяцев, находятся в явном противоречии с озвучиваемыми Арменией месседжами о мире. В то же время тот факт, что эта провокация была совершена с территории, контролируемой миссией Евросоюза в Армении, вызывает серьезные вопросы о целях и задачах этой миссии.

Ответственность за подобные провокации против Азербайджана ложится на военно-политическое руководство Армении, заявляет МИД.

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