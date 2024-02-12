Провокация со стороны Армении является серьезным ударом по мирному процессу с Азербайджаном - МИД

БАКУ /Trend/ - 12 февраля в результате очередной военной провокации вооруженных сил Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана. Эта провокация со стороны Армении является серьезным ударом по мирному процессу с Азербайджаном.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Было заявлено, что подобные провокационные действия на фоне стабильности, царившей в течение последних 4-5 месяцев, находятся в явном противоречии с озвучиваемыми Арменией месседжами о мире. В то же время тот факт, что эта провокация была совершена с территории, контролируемой миссией Евросоюза в Армении, вызывает серьезные вопросы о целях и задачах этой миссии.

Ответственность за подобные провокации против Азербайджана ложится на военно-политическое руководство Армении, заявляет МИД.