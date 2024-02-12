Премьер-министр Италии поздравила Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Председатель Совета министров Итальянской Республики Джорджа Мелони направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Trend.

"Господин Президент,

От имени Правительства Италии и от себя лично хочу поздравить Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики и передать Вам наилучшие пожелания в связи с новым мандатом.

Между Италией и Азербайджаном отличные связи, и с установлением действительно стратегического и многопланового партнерства они достигли высокого уровня сотрудничества. Мы намерены продолжить этот путь, и уверена, что вместе сможем добиться дальнейшего углубления сотрудничества во всех сферах, начиная с энергетического сектора.

Верю, что мы сможем объединить наши усилия и для продвижения перспектив мира, стабильности и процветания для всего Кавказского региона.

Убеждена, что связи будут продолжать развиваться во всех сферах также и благодаря искренней дружбе, связывающей наши народы друг с другом.

Еще раз передавая Вам искренние поздравления, шлю самые теплые приветствия", - говорится в письме.