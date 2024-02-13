На заседании Пленума Конституционного суда Азербайджана выступают судьи-докладчики (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, начало свою работу заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана в связи с внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает во вторник Trend, на заседании выступили судьи-докладчики Сона Салманова и Кямран Шафиев.

С.Салманова отметила, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обобщила поступившие со всех участков сведения о результатах выборов и представила их в Конституционный суд вместе с соответствующими документами для утверждения протокола выборов.

K.Шафиев отметил, что выборы прошли в соответствии с законодательством, и, согласно протоколу о результатах выборов, Ильхам Гейдар оглу Алиев победил, набрав большинство голосов.

11:00

БАКУ /Trend/ - Сегодня начало свою работу заседание Пленума Конституционного суда Азербайджанской Республики по утверждению протокола Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и по итогам внеочередных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля 2024 года, сообщает во вторник Trend.

Отметим, что на выборах боролись 7 кандидатов. Окончательные результаты выборов были объявлены ЦИК 11 февраля. Ильхам Алиев победил на выборах, набрав 92,12% (4 567 458) голосов.

Согласно данным ЦИК, Захид Орудж набрал 2,17% голосов (107 632 голоса), Фазиль Мустафа - 1,99% (98 421 голос), Гудрат Гасангулиев - 1,72% (85 411 голосов), Рази Нуруллаев - 0,80% (39 643 голоса), Эльшад Мусаев - 0,66% (32 885 голосов), Фуад Алиев - 0,54% (26 517 голосов).

Явка избирателей на выборах составила 76,43 процента.

В соответствии со статьей 103 Конституции Азербайджанской Республики, избранный Президент приносит присягу в течение трех дней со дня официального объявления Конституционным судом результатов президентских выборов.

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