Проходит заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана в связи с внеочередными президентским выборам - (ФОТО/ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, начало свою работу заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана в связи с внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает во вторник Trend, на заседании выступили судьи-докладчики Сона Салманова и Кямран Шафиев.

С.Салманова отметила, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обобщила поступившие со всех участков сведения о результатах выборов и представила их в Конституционный суд вместе с соответствующими документами для утверждения протокола выборов.

K.Шафиев отметил, что выборы прошли в соответствии с законодательством, и, согласно протоколу о результатах выборов, Ильхам Гейдар оглу Алиев победил, набрав большинство голосов.

Говоря об избирательном процессе на заседании, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов упомянул, что президентские выборы прошли по 125 избирательным округам.

M.Панахов рассказал о созданных условиях кандидатам, а также подчеркнул о выделении бесплатного эфирного времени, места в газетах.

"ЦИК зарегистрировала достаточное количество местных и иностранных наблюдателей, а также установила веб-камеры на 20 процентах участков, чтобы выборы прошли свободно, демократично и прозрачно", - сказал председатель ЦИК.

Он также заявил, что на президентских выборах было зарегистрировано 7 кандидатов, и в ходе избирательного процесса для всех кандидатов были созданы равные условия.

"Выборы прошли при активном участии избирателей. В день голосования процессы широко освещались, как посредством информации, распространяемой ЦИК, так и через веб-камеры", - добавил М.Панахов.

11:00

БАКУ /Trend/ - Сегодня начало свою работу заседание Пленума Конституционного суда Азербайджанской Республики по утверждению протокола Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и по итогам внеочередных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля 2024 года, сообщает во вторник Trend.

Отметим, что на выборах боролись 7 кандидатов. Окончательные результаты выборов были объявлены ЦИК 11 февраля. Ильхам Алиев победил на выборах, набрав 92,12% (4 567 458) голосов.

Согласно данным ЦИК, Захид Орудж набрал 2,17% голосов (107 632 голоса), Фазиль Мустафа - 1,99% (98 421 голос), Гудрат Гасангулиев - 1,72% (85 411 голосов), Рази Нуруллаев - 0,80% (39 643 голоса), Эльшад Мусаев - 0,66% (32 885 голосов), Фуад Алиев - 0,54% (26 517 голосов).

Явка избирателей на выборах составила 76,43 процента.

В соответствии со статьей 103 Конституции Азербайджанской Республики, избранный Президент приносит присягу в течение трех дней со дня официального объявления Конституционным судом результатов президентских выборов.

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