Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Леонид Калашников направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 13 февраля 2024 12:06 (UTC +04:00)
Леонид Калашников направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Председатель Комитета Государственной Думы РФ по вопросам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас с убедительной Победой на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Убежден, что сотрудничество между Россией и Азербайджаном будет и далее успешно развиваться в интересах народов наших стран.

Желаю Вам, Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо Азербайджанской Республики", - говорится в письме.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости