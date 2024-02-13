Леонид Калашников направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Председатель Комитета Государственной Думы РФ по вопросам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас с убедительной Победой на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Убежден, что сотрудничество между Россией и Азербайджаном будет и далее успешно развиваться в интересах народов наших стран.

Желаю Вам, Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо Азербайджанской Республики", - говорится в письме.