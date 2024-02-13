Инаугурация Президента Ильхама Алиева состоится в течение 3 дней

БАКУ /Trend/ - Сегодня Конституционный суд Азербайджана утвердил результаты внеочередных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля 2024 года.

Как сообщает во вторник Trend, на основании итогового протокола Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Конституционный суд постановил, что Ильхам Алиев победил на президентских выборах с результатом 92,12 процента голосов.

В соответствии со статьей 103 Конституции Азербайджанской Республики, лицо, избранное президентом, приносит присягу в течение 3 дней с момента официального объявления Конституционным судом информации об итогах президентских выборов.

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