Эмир Кувейта поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Эмир Государства Кувейт Шейх Машаал аль-Ахмед аль-Джабир ас-Сабах направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Trend.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента дружественной Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, выражаю наше удовлетворение тесными связями, объединяющими наши дружественные страны. Еще раз подчеркиваю нашу решимость развивать и укреплять эти связи в общих интересах наших стран.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов, Азербайджанской Республике и ее народу - устойчивого развития и прогресса.

Примите мое глубокое уважение и почтение", - говорится в письме.