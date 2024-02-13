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Эмир Кувейта поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 13 февраля 2024 17:29 (UTC +04:00)
Эмир Кувейта поздравил Президента Ильхама Алиева

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Эмир Государства Кувейт Шейх Машаал аль-Ахмед аль-Джабир ас-Сабах направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Trend.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента дружественной Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, выражаю наше удовлетворение тесными связями, объединяющими наши дружественные страны. Еще раз подчеркиваю нашу решимость развивать и укреплять эти связи в общих интересах наших стран.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов, Азербайджанской Республике и ее народу - устойчивого развития и прогресса.

Примите мое глубокое уважение и почтение", - говорится в письме.

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