Камчыбек Ташиев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя Кабинета министров, председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Камчыбек Ташиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите мои сердечные поздравления по случаю переизбрания на пост Президента Азербайджанской Республики.

Эта убедительная победа на прошедших президентских выборах является ярким свидетельством всенародного доверия и выбранного курса на всестороннее развитие и укрепление всех сфер жизнедеятельности Азербайджанского государства, упрочение позиции Вашей страны на международной арене и обеспечение региональной и глобальной безопасности.

Кыргызстан и Азербайджан связывают многовековые тесные узы дружбы. На этом прочном фундаменте успешно развиваются наши межгосударственные отношения. Высоко ценим Ваш личный вклад в расширение кыргызско-азербайджанского всестороннего сотрудничества.

Убежден, что наши совместные усилия по укреплению стратегического партнерства между Кыргызстаном и Азербайджаном и впредь будут способствовать интересам наших братских народов и стран, обеспечению мира, безопасности и прогресса в регионе.

Уважаемый Президент, позвольте передать Вам искренние пожелания доброго здоровья, счастья, новых успехов и достижений на ответственном государственном посту, а братскому народу Азербайджана – мира и процветания", - говорится в письме.