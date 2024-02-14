Азербайджан отвергает необоснованные претензии Жозепа Борреля - МИД (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан осуждает и отвергает необоснованные обвинения со стороны Верховного представителя Европейского союза (ЕС) по внешним связям и политике безопасности Жозепа Борреля в ходе совместной пресс-конференции 13 февраля с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Оправдание Жозепом Боррелем армянской стороны, совершившей военную агрессию, расценивается как игнорирование военной провокации Армении. К сожалению, ЕС игнорирует ранение азербайджанского военнослужащего после пяти месяцев стабильности в результате снайперского выстрела без каких-либо провоцирующих факторов.

Шаги, предпринятые Азербайджаном в ответ на провокацию, носили вполне адекватный и локальный характер. Эти меры также предотвратили попытки Армении расширить военную эскалацию.

В то же время мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что предложение Верховного представителя Евросоюза об отводе вооруженных сил, не имеющее практического значения, вызывает сожаление. Сторона ЕС должна учитывать, что наемники, дислоцированные Арменией в приграничных районах под "покровительством миссии Евросоюза", представляют угрозу для жизни азербайджанских военных и гражданского населения.

Недопустимо называть вынужденными переселенцами жителей армянского происхождения, добровольно покинувших Карабахский экономический регион Азербайджана, и использовать несуществующие названия, такие как "Нагорный Карабах", по отношению к этому региону, являющемуся территорией Азербайджана. ЕС хорошо известно, что азербайджанская сторона неоднократно призывала жителей Армении оставаться в своих домах.

К сожалению, несмотря даже на то, что Верховный представитель исправил ссылку на цифры в отношении покинувших территорию Азербайджана армянских жителей, которые не приводили сами армяне, очевидно, что он в этом вопросе находится под влиянием армянской пропаганды.

Еще раз с сожалением отмечаем, что, несмотря на инициативы президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля, направленные на мир, Верховный представитель по внешним связям и политике безопасности, занимая одностороннюю проармянскую позицию, создает разрыв между Азербайджаном и институтами Евросоюза и, как следствие, полностью изолирует себя от процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - отмечается в заявлении министерства.

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