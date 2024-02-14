В Азербайджане продолжаются учебные сборы с военнообязанными (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, в соответствии с планом подготовки на 2024 год, в Н-ской воинской части продолжаются учебные сборы с участием группы военнообязанных.

Как передает в среду Trend, об этом сообщило минобороны Азербайджана.

"C военнообязанными, обеспеченными военной формой и другими видами обеспечения, ведутся просветительские беседы, до их сведения доводятся правила безопасности, проводятся занятия по строевой подготовке.

В воинской части имеются все условия для обеспечения военнообязанных высококалорийной и качественной пищей.

В последующие дни учебных сборов в соответствии с планом на учебной площадке будут выполнены различные задачи в целях повышения уровня боевой подготовки, знаний и умений военнообязанных, совершенствования их практических навыков", - говорится в сообщении ведомства.

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