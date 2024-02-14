ОДКБ видит высоким конфликтный потенциал на азербайджано-армянской границе

БАКУ/Trend/ - ОДКБ видит высоким конфликтный потенциал на армяно-азербайджанской границе, для нормализации ситуации требуется мирный договор.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Андрей Сердюков.

"[Фиксируются] попытки отдельных государств укрепить собственные позиции на Южном Кавказе, получить доступ к ресурсам Каспия и обеспечить себе прямой выход в Центральную Азию. Для этого активно используется, в том числе, высокий конфликтный потенциал армяно-азербайджанской границы. Важное значение в дальнейшем урегулировании ситуации сохранит заключение мирного соглашения", - сказал он.

По его словам, Запад стремится оказать влияние на постконфликтное урегулирование между Баку и Ереваном, несмотря на членство Армении в ОДКБ.

"Даже невзирая на членство Армении в организации, продолжаются попытки извне повлиять на формат постконфликтного урегулирования", - добавил А.Сердюков.

Отметим, что 12 февраля в 13:37 с позиций Вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, на участке азербайджано-армянской условной государственной границы, проходящем через территорию Зангиланского района, был открыт огонь по позициям пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, расположенным на территории села Коллугышлаг Зангиланского района.

В результате провокации получил ранение военнослужащий ГПС рядовой Халилзаде Парвиз Агакиши оглу. Он был эвакуирован на вертолете в специализированное медицинское учреждение.

Кроме того, 12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района.

13 февраля подразделениями ГПС Азербайджана в ответ на провокацию Вооруженных сил Армении была проведена операция "Возмездие".

Согласно информации ГПС, в результате операции был полностью разрушен боевой пост Вооруженных сил Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда вчера был открыт огонь по позициям армии Азербайджана.

"Имеются данные о серьезных потерях среди личного состава уничтоженного боевого поста. На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативных условий на азербайджано-армянской условной государственной границе, отныне будет следовать ответ с более серьезными и решительными мерами. Ответственность за произошедшее полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении ведомства.

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