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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Политика Материалы 14 февраля 2024 13:46 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 14 февраля после церемонии инаугурации Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили в Аллее почетного захоронения могилу архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и почтили его память.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди возложили цветы к могиле великого лидера.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложили к ее могиле цветы.

Цветы были возложены и на могилы известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

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