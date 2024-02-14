Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - 14 февраля после церемонии инаугурации Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили в Аллее почетного захоронения могилу архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и почтили его память.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди возложили цветы к могиле великого лидера.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложили к ее могиле цветы.

Цветы были возложены и на могилы известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.