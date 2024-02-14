ВС Армении попытались совершить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии

БАКУ/Trend/ - 14 февраля в 12:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района, предприняли попытку осуществить разведывательные полеты с использованием квадрокоптера над позициями Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Истибулаг Кяльбаджарского района.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В результате бдительности наших подразделений беспилотный летательный аппарат был принужден вернуться обратно, провокация была пресечена.

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