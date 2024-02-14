Армянские власти расписались в причастности к инциденту на границе с Азербайджаном - российские СМИ

БАКУ /Trend/ - Армянские власти расписались в причастности к инциденту на границе с Азербайджаном.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в материале, опубликованном в телеграмм-канале «Рыбарь».

«Вчера после полудня в азербайджанских официальных ресурсах заявили о нарушении режима прекращения огня армянской стороной в Зангиланском районе (на границе с Сюникской областью Армении). В пресс-службе военной полиции Армении заявили, что по произошедшему начато расследование. В случае установления неправомерности действий армянских военнослужащих виновные будут привлечены к ответственности», - говорится в материале.

Как отмечается, фактически армянские власти расписались в причастности к инциденту и пообещали наказать своих солдат.

«Ну а на следующий день азербайджанцы уже пафосно заявили о начале операции «Возмездие», обстреляв село Неркин Анд. В результате четыре армянских военнослужащих погибли, еще 8 ранены. На это в армянском МИД ответили осуждением азербайджанских коллег и призвали их вернуться к мирным переговорам. Чуть позднее в минобороны Азербайджана и вовсе заявили об обстреле Чинарлы, однако информация какого-то продолжения не получила. Отсутствие какой-либо адекватной реакции армянского руководства совершенно неудивительно. Более смешным стало то, что даже в такой ситуации армянские русофобы обвинили российских военнослужащих в происходящем, которые якобы не пустили «справедливых» наблюдателей ЕС. Кажется, в Армении забыли, как отреагировали в Евросоюзе на аналогичный инцидент в августе?» - говорится в статье.

Отметим, что 12 февраля в 13:37 с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, на участке азербайджано-армянской условной государственной границы, проходящем через территорию Зангиланского района, был открыт огонь по позициям Пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенным на территории села Коллугышлаг Зангиланского района.

В результате провокации получил ранение военнослужащий Государственной пограничной службы рядовой Халилзаде Парвиз Агакиши оглу. Военнослужащий был эвакуирован на вертолете в специализированное медицинское учреждение.

Кроме того, 12 февраля в 20:50 и 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района.

13 февраля подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в ответ на провокацию вооруженных сил Армении была проведена операция "Возмездие".

Согласно информации ГПС, в результате операции был полностью разрушен боевой пост вооруженных сил Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда накануне был открыт огонь по позициям армии Азербайджана.

"Имеются данные о серьезных потерях среди личного состава уничтоженного боевого поста. На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативных условий на азербайджано-армянской условной государственной границе, отныне будет следовать ответ с более серьезными и решительными мерами. Ответственность за произошедшее полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении ведомства.