Россия обеспокоена обострением на армяно-азербайджанской границе - Захарова

БАКУ/Trend/ - МИД России обеспокоен обострением на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.



"Москва настоятельно призывает к проявлению сдержанности, шагам по деэскалации во избежание любых действий, чреватых дальнейшей деградации обстановки", - добавила она.

Захарова считает, что все вопросы нужно решать исключительно мирным путем.

По ее словам, данный инцидент в очередной раз подтверждает необходимость скорейшего возвращения сторон к реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне, которые были заключены в период с 2020 по 2022 года.

Отметим, что 12 февраля в 13:37 с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, на участке азербайджано-армянской условной государственной границы, проходящем через территорию Зангиланского района, был открыт огонь по позициям Пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенным на территории села Коллугышлаг Зангиланского района.

В результате провокации получил ранение военнослужащий Государственной пограничной службы рядовой Халилзаде Парвиз Агакиши оглу. Военнослужащий был эвакуирован на вертолете в специализированное медицинское учреждение.

Кроме того, 12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района.

13 февраля подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в ответ на провокацию Вооруженных сил Армении была проведена операция "Возмездие".

Согласно информации ГПС, в результате операции был полностью разрушен боевой пост Вооруженных сил Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда вчера был открыт огонь по позициям армии Азербайджана.

"Имеются данные о серьезных потерях среди личного состава уничтоженного боевого поста. На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативных условий на азербайджано-армянской условной государственной границе, отныне будет следовать ответ с более серьезными и решительными мерами. Ответственность за произошедшее полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении ведомства.