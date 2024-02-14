Президент Ильхам Алиев: Если Армения не приведет свое законодательство в нормальное состояние, то мирного договора не будет

БАКУ /Trend/ - Наша армия показала свою силу не на учениях, не на парадах, а на поле боя. Армения и те, кто оказывает ей военную поддержку, должны знать, что нас ничто не остановит.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.

«Если территориальным претензиям против нас не будет положен конец, если Армения не приведет свое законодательство в нормальное состояние, то, естественно, мирного договора не будет», - добавил глава государства.