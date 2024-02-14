Президент Ильхам Алиев: Мы должны вырастить такое молодое поколение, чтобы, как и мы, оно было привержено национальным традициям

БАКУ /Trend/ - Мы должны вырастить такое молодое поколение, чтобы, как и мы, оно, было привержено национальным традициям, национально-духовным ценностям, чтобы их помыслы были чистыми, чтобы никто, пытаясь отравить их мозги, не добился успеха.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.

Глава государства отметил, что здесь, конечно же, на первый план прежде всего выходит семейное воспитание. «К счастью, азербайджанская семья – это здоровья семья, она построена на традициях, национальных ценностях. Семейное воспитание является основным для каждого молодого человека, для каждого ребенка», - добавил Президент Азербайджана.