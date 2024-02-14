Президент Ильхам Алиев: Национально-духовные ценности – основа нашего общества, и они незыблемы

БАКУ /Trend/ - Национально-духовные ценности – основа нашего общества, и они незыблемы. Это незыблемая ценность, и в наших руках сохранить эту незыблемость.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.

Глава государства отметил, что если какой-либо сторонней силе удастся достигнуть здесь своих грязных намерений, то тогда у нас возникнут серьезные проблемы. Поэтому перед государством и каждой семьей стоит задача воспитания нашей молодежи в национальном духе, на основе традиционных ценностей.

«Солидарность, проявленная на этих выборах, укрепляет наше общество как скалу, и в таком случае никакая сторонняя сила не сможет реализовать против нас какой-либо коварный план», - добавил Президент Ильхам Алиев.