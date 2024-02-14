Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем предпринимать шаги по созданию гражданского общества в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Мы и впредь будем предпринимать шаги по созданию гражданского общества в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.

Отметив, что солидарность азербайджанского народа является одним из наших основных успехов, глава государства добавил: «Блестящая Победа во Второй Карабахской войне еще раз показала, что азербайджанский народ – великий народ… Свой ценный вклад в эту Победу, в эту историческую Победу внес каждый народ, проживающий в нашей стране».