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Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем предпринимать шаги по созданию гражданского общества в Азербайджане

Политика Материалы 14 февраля 2024 18:00 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем предпринимать шаги по созданию гражданского общества в Азербайджане

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Мы и впредь будем предпринимать шаги по созданию гражданского общества в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.

Отметив, что солидарность азербайджанского народа является одним из наших основных успехов, глава государства добавил: «Блестящая Победа во Второй Карабахской войне еще раз показала, что азербайджанский народ – великий народ… Свой ценный вклад в эту Победу, в эту историческую Победу внес каждый народ, проживающий в нашей стране».

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