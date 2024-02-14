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Президент Ильхам Алиев: В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов

Политика Материалы 14 февраля 2024 18:03 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Процесс возвращения бывших переселенцев на исконные земли идет успешно. В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.

Подчеркнув, что планируется до конца года расселить бывших переселенцев в 5 городах и 15 селах на освобожденных землях, глава государства отметил, что подготовлены, утверждены генеральные планы более 100 городов и сел, во многих из них уже начались строительные работы.

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