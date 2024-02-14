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Президент Ильхам Алиев: Реформы в экономической сфере создали в Азербайджане совершенно новый инвестиционный климат

Политика Материалы 14 февраля 2024 18:05 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Реформы в экономической сфере создали в Азербайджане совершенно новый инвестиционный климат

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Реформы, проводимые в экономической сфере, сегодня уже создали в Азербайджане совершенно новый инвестиционный климат.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.

Глава государства подчеркнул, что если в прежние годы инвестиции вкладывались больше в нефтегазовую отрасль, то сегодня инвестиции, вкладываемые в ненефтяной сектор, составляют миллиарды долларов.

«Достигнутые соглашения, подписанные контракты в ближайшие несколько лет так себя проявят, скачок будет таким большим, что это увидят все», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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