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Президент Ильхам Алиев: Сегодня технологическое развитие и преимущество в военной сфере имеет большое значение

Политика Материалы 14 февраля 2024 18:10 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня технологическое развитие и преимущество в военной сфере имеет большое значение

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Сегодня технологическое развитие и преимущество как в области промышленного развития, так и в военно-промышленном комплексе и, в целом, в военной сфере имеет большое значение.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.

Подчеркнув, что во время Второй Карабахской войны, антитеррористической операции это увидели все, глава государства отметил: «Конечно, основной фактор нашей Победы – это азербайджанский боец. Уничтожает врага и водружает флаг на освобожденных землях – человек, солдат, офицер. Однако технические средства играют немалую роль. За счет технических средств мы вышли из Второй Карабахской войны с минимальными потерями».

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