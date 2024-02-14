Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Нам необходима стабильная добыча нефти, и мы поставили эту задачу перед инвесторами

Политика Материалы 14 февраля 2024 18:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Нам необходима стабильная добыча нефти, и мы поставили эту задачу перед инвесторами

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Работа в традиционных видах топлива - в нефтегазовой сфере будет продолжена. Идет работа в направлении стабилизации нефтедобычи. Считаю, что в ближайшем будущем будут результаты.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.

«Нам необходима стабильная добыча нефти, и мы поставили эту задачу перед инвесторами», - сказал глава государства, подчеркнув, что были определенные беспокоящие моменты и ожидается, что эти вопросы будут решены в ходе контактов в рабочем порядке.

Лента

Лента новостей

Читать все новости