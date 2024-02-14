Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан в мировом масштабе воспринимается как транспортный центр

БАКУ /Trend/ - Конечно, мы продолжим работу в транспортной сфере. Сегодня Азербайджан в мировом масштабе воспринимается как транспортный центр. Нам поступают обращения и с Запада, и с Востока, и с Севера, и с Юга.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.

Подчеркнув, что вся транспортная инфраструктура на территории Азербайджана находится в рабочем состоянии, глава государства сказал: «Просто на некоторых железных дорогах нужно провести модернизацию, и мы это делаем. Изменение геополитической ситуации в мире в ближайшем будущем, наверное, невозможно. В таком случае потребность в нашей транспортной инфраструктуре еще больше возрастет».