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Президент Ильхам Алиев: В свое время силы, не любящие нас, распространяли слухи, что в Азербайджане нефти нет

Политика Материалы 14 февраля 2024 18:16 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В свое время силы, не любящие нас, распространяли слухи, что в Азербайджане нефти нет

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В будущем наша экспортная география расширится, естественно, в европейском направлении. Недавно была задействована наша новая ресурсная база. Был добыт первый газ на газоконденсатном месторождении «Абшерон», являющемся нашей второй после месторождения «Шахдениз» ресурсной базой, и, наверное, в ближайшем будущем мы приступим ко второй стадии разработки этого месторождения.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.

Подчеркнув, что в следующем году намечена добыча газа с глубокозалегающих пластов месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли», глава государства отметил: «Это тоже увеличит нашу ресурсную базу. Кроме того, есть предложения от многих иностранных инвесторов для начала добычи на нефтяных и газоконденсатных месторождениях «Умид», «Бабек», «Шафаг», «Асиман», «Карабах». В свое время не любящие нас силы распространяли слухи, что в Азербайджане нефти нет. Азербайджан с 1997 года поддерживает на высоком уровне добычу нефти и экспортирует нефть во многие страны. Потом они говорили, что в Азербайджане нет газа. Естественно, это тоже абсурд, и об этом наглядно свидетельствуют перечисленные мною месторождения».

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