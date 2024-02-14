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Месседж Президента Ильхама Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами

Политика Материалы 14 февраля 2024 18:33 (UTC +04:00)
Месседж Президента Ильхама Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В речи на церемонии инаугурации 14 февраля Президент Ильхам Алиев направил месседж тем, кто хочет обсуждать армяно-азербайджанские отношения, в том числе посредничать между двумя странами, заявив, что нам в этом вопросе посредники не нужны.

Как сообщает Trend, отметив, что процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией не должен оставаться на международной повестке дня, глава государства сказал: «Каждый, кому не лень, хочет заниматься этим вопросом. Идите и занимайтесь своими делами. Мы свой вопрос решили».

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