Провокации Армении наносят ущерб по мирным усилиям в регионе - комментарий

БАКУ /Trend/ - Провокации Армении не ведут к миру.

Об этом сказал Trend советник Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

Он отметил, что Южный Кавказ становится ареной геополитической борьбы. "Отнюдь не все заинтересованы в подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией. У Запада и некоторых других стран свои интересы. В их интересах, чтобы ситуация оставалась замороженной. Мы не можем сказать, что превращение региона в поле боя в настоящее время в интересах этих сил. Поэтому в приграничных районах они используют средства для саботажа. Конечно, прежде всего, ответственность ложится на Армению. Никол Пашинян - главнокомандующий армией, и если какой-то солдат его армии открывает огонь по азербайджанским позициям, ответственность ложится на Армению. Эти провокации не ведут к миру. Армения закупает у Франции и Индии наступательное оружие и продолжает усиливать свою армию. Армения не намерена подписывать мирный договор. Ее покровители также не позволят ей сделать это. Президент Азербайджана неоднократно подчеркивал, что мы не пойдем на компромисс в вопросе государственных интересов. Это один из примеров принципиальной политики", - отметил он.

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