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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила академика Арифа Пашаева с 90-летним юбилеем (ФОТО)

Политика Материалы 15 февраля 2024 13:37 (UTC +04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила академика Арифа Пашаева с 90-летним юбилеем (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с 90-летним юбилеем академика Арифа Пашаева.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Замечательный отец, заботливый дедушка, светлый, добрый Человек! С 90-летним юбилеем тебя! Крепкого здоровья и прекрасного настроения тебе! Пусть Всевышний хранит тебя от всех напастей и бед! Мы тебя очень любим! Пусть твоя жизнь будет долгой! Пусть Аллах оберегает всех родителей!»

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила академика Арифа Пашаева с 90-летним юбилеем (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила академика Арифа Пашаева с 90-летним юбилеем (ФОТО)
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