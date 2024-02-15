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Азербайджан и США имеют долгую историю сотрудничества - посол

Политика Материалы 15 февраля 2024 14:58 (UTC +04:00)
Азербайджан и США имеют долгую историю сотрудничества - посол

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и США имеют долгую историю сотрудничества.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал посол США в Азербайджане Марк Либби в ходе сегодняшней пресс-конференции.

«У нас есть долгая история сотрудничества по ряду вопросов с момента обретения Азербайджаном независимости. В приоритеты моей работы входят энергетика, безопасность, вопросы окружающей среды. Одной из моих целей и одной из целей нашей политики является расширение наших торговых и инвестиционных связей с Азербайджаном. У нас есть хорошая история, которую я хочу сохранить, и продолжать с точки зрения защиты наших общих интересов от транснациональных угроз, гуманитарной помощи Украине и, конечно же, расширения связей между людьми между нашими двумя странами»,- сказал он.

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